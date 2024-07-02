Kahramanmaraş’ta 22 mahallede su kesintisi!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 22 mahallede su kesintisi olacağını açıkladı.
KASKİ'nin duyurusuna göre, Kahramanmaraş'ta:
Rasim Özdenören,
Hürriyet,
Tavşantepe,
Saçaklızade,
Çamlık,
5 Nisan,
Süleyman Şah,
Binevler,
İstiklal,
Üngüt,
Cumhuriyet,
Gedemen,
Tekerek,
Haydarbey,
Kılavuzlu,
Hasancıklı,
Maarif,
Avşar,
Kürtül,
Köseli,
Orhan Gazi ve
Bulutoğlu mahallelerinde su kesintileri yaşanacak.
Su kesintisi, 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 23:00'te başlayıp 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 08:00'e kadar devam edecek.