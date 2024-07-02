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Kahramanmaraş’ta 22 mahallede su kesintisi!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 2 Temmuz'da başlayıp 3 Temmuz sabahına kadar sürecek su kesintisini 22 mahallede duyurdu.

Kahramanmaraş’ta 22 mahallede su kesintisi!

Kahramanmaraş’ta 22 mahallede su kesintisi!

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 2 Temmuz'da başlayıp 3 Temmuz sabahına kadar sürecek su kesintisini 22 mahallede duyurdu.

02 Temmuz 2024 Salı 14:12

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ), 22 mahallede su kesintisi olacağını açıkladı.

KASKİ'nin duyurusuna göre, Kahramanmaraş'ta:

Rasim Özdenören,

Hürriyet,

Tavşantepe,

Saçaklızade,

Çamlık,

5 Nisan,

Süleyman Şah,

Binevler,

İstiklal,

Üngüt,

Cumhuriyet,

Gedemen,

Tekerek,

Haydarbey,

Kılavuzlu,

Hasancıklı,

Maarif,

Avşar,

Kürtül,

Köseli,

Orhan Gazi ve

Bulutoğlu mahallelerinde su kesintileri yaşanacak.

Su kesintisi, 2 Temmuz 2024 Salı günü saat 23:00'te başlayıp 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 08:00'e kadar devam edecek.

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