Kahramanmaraş’ta 23 bin 355 yolcu uçtu!

Açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 22.724, dış hat yolcu trafiği ise 631 olarak kaydedildi. Böylece, Temmuz ayında toplamda 23.355 yolcuya hizmet sunuldu.

Aynı ay içerisinde Kahramanmaraş Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 263, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 270 uçağa ulaştı.

Temmuz ayındaki yük trafiği ise (kargo, posta ve bagaj) toplamda 239 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz 2024 dönemini kapsayan 7 aylık süreçte, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 142.056, uçak trafiği 1.413, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 1.266 ton olarak kaydedildi.