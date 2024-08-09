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Kahramanmaraş’ta 23 bin 355 yolcu uçtu!

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini duyurdu.

Kahramanmaraş’ta 23 bin 355 yolcu uçtu!

Kahramanmaraş’ta 23 bin 355 yolcu uçtu!

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ilişkin hava yolu istatistiklerini duyurdu.

09 Ağustos 2024 Cuma 15:30

Açıklanan verilere göre, Temmuz ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 22.724, dış hat yolcu trafiği ise 631 olarak kaydedildi. Böylece, Temmuz ayında toplamda 23.355 yolcuya hizmet sunuldu.

Aynı ay içerisinde Kahramanmaraş Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 263, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 270 uçağa ulaştı.

Temmuz ayındaki yük trafiği ise (kargo, posta ve bagaj) toplamda 239 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz 2024 dönemini kapsayan 7 aylık süreçte, Kahramanmaraş Havalimanı’nda yolcu trafiği 142.056, uçak trafiği 1.413, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 1.266 ton olarak kaydedildi.

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Kahramanmaraş’ta 23 Bin 355 Yolcu Uçtu!
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