Kahramanmaraş’ta 4 mahalle daha rezerv alan ilan edildi!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 4 mahalle ve 6 cadde, yeni rezerv alanlar olarak ilan edildi. Yapılan duyuruya göre, şu bölgeler yeni rezerv alanları olarak belirlendi:
Sakarya Mahallesi
İsa Divanlı Mahallesi
Şıh Turan Mahallesi
Ekmekçi Mahallesi
Şehit Eşbah Osman Caddesi
Şehit Mıllış Nuri Caddesi
Şekerli Caddesi
Yüzbaşı Mahmut Bey Caddesi
Ali Yaman Caddesi
Merkez Demirciler Caddesi
Bu mahalleler ve caddeler, gelecekteki planlamalara olanak sağlamak üzere rezerv alanlar olarak belirlenmiştir. Bu adım, kentin gelecek şehirleşme ve kalkınma stratejileri açısından önem taşımaktadır.