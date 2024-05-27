Kahramanmaraş’ta 4 mahalle daha rezerv alan ilan edildi!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dulkadiroğlu ilçesine bağlı 4 mahalle ve 6 cadde, yeni rezerv alanlar olarak ilan edildi. Yapılan duyuruya göre, şu bölgeler yeni rezerv alanları olarak belirlendi:

Sakarya Mahallesi

İsa Divanlı Mahallesi

Şıh Turan Mahallesi

Ekmekçi Mahallesi

Şehit Eşbah Osman Caddesi

Şehit Mıllış Nuri Caddesi

Şekerli Caddesi

Yüzbaşı Mahmut Bey Caddesi

Ali Yaman Caddesi

Merkez Demirciler Caddesi

Bu mahalleler ve caddeler, gelecekteki planlamalara olanak sağlamak üzere rezerv alanlar olarak belirlenmiştir. Bu adım, kentin gelecek şehirleşme ve kalkınma stratejileri açısından önem taşımaktadır.