Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Kahramanmaraş’ta 42 kişilik işçi alımı başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici işçi alımı yapacağını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta 42 kişilik işçi alımı başladı!

Kahramanmaraş’ta 42 kişilik işçi alımı başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, geçici işçi alımı yapacağını duyurdu.

05 Temmuz 2024 Cuma 15:19

AKBEL A.Ş. tarafından yapılacak alım kapsamında toplam 42 personel istihdam edilecek.

Alım yapılacak pozisyonlar ve şartlar şu şekilde:

Pozisyonlar:

Beden İşçisi (Temizlik): 40 kişi

Yol Süpürme Araç Operatörü: 2 kişi

Genel Şartlar:

2018/11608 sayılı BKK'ya uygun olmak

Vardiyalı çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak

Görev yerinde ikamet etmeyi kabul etmek

Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Nurhak nüfusuna kayıtlı olmak

40 yaşını geçmemiş olmak

Yol Süpürme Araç Operatörü için Ek Şartlar:

C sınıfı ehliyet

En az lise mezunu olmak

Sürücü belgesinde ceza veya işlem olmamak

Başvuru:

Başvurular 4-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilir.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta 42 Kişilik Işçi Alımı Başladı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 42 kişilik işçi alımı başladı!
Kahramanmaraş’ta 42 kişilik işçi alımı başladı!
Başkan Toptaş, Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceledi
Başkan Toptaş, Hürriyet ve 5 Nisan Mahallesi’ndeki asfalt çalışmalarını inceledi
Sineklere uçuş yasağı! Eşref Şekerli tarım’ın icadı hayvanlara rahat bir nefes aldırdı!
Sineklere uçuş yasağı! Eşref Şekerli tarım’ın icadı hayvanlara rahat bir nefes aldırdı!
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş’ta
KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de!
KİPAŞ, 4 şirketiyle İSO 500’de!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber