Kahramanmaraş’ta 42 kişilik işçi alımı başladı!

AKBEL A.Ş. tarafından yapılacak alım kapsamında toplam 42 personel istihdam edilecek.
Alım yapılacak pozisyonlar ve şartlar şu şekilde:
Pozisyonlar:
Beden İşçisi (Temizlik): 40 kişi
Yol Süpürme Araç Operatörü: 2 kişi
Genel Şartlar:
2018/11608 sayılı BKK'ya uygun olmak
Vardiyalı çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak
Görev yerinde ikamet etmeyi kabul etmek
Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Nurhak nüfusuna kayıtlı olmak
40 yaşını geçmemiş olmak
Yol Süpürme Araç Operatörü için Ek Şartlar:
C sınıfı ehliyet
En az lise mezunu olmak
Sürücü belgesinde ceza veya işlem olmamak
Başvuru:
Başvurular 4-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilir.