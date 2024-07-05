Kahramanmaraş’ta 42 kişilik işçi alımı başladı!

AKBEL A.Ş. tarafından yapılacak alım kapsamında toplam 42 personel istihdam edilecek.

Alım yapılacak pozisyonlar ve şartlar şu şekilde:

Pozisyonlar:

Beden İşçisi (Temizlik): 40 kişi

Yol Süpürme Araç Operatörü: 2 kişi

Genel Şartlar:

2018/11608 sayılı BKK'ya uygun olmak

Vardiyalı çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak

Görev yerinde ikamet etmeyi kabul etmek

Afşin, Ekinözü, Elbistan ve Nurhak nüfusuna kayıtlı olmak

40 yaşını geçmemiş olmak

Yol Süpürme Araç Operatörü için Ek Şartlar:

C sınıfı ehliyet

En az lise mezunu olmak

Sürücü belgesinde ceza veya işlem olmamak

Başvuru:

Başvurular 4-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilir.