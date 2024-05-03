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Kahramanmaraş’ta 5 ilçeye sağanak yağış uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 4 Mayıs Cumartesi günü Onikişubat, Afşin, Andırın, Göksun ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.

Kahramanmaraş’ta 5 ilçeye sağanak yağış uyarısı!

Kahramanmaraş’ta 5 ilçeye sağanak yağış uyarısı!

Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 4 Mayıs Cumartesi günü Onikişubat, Afşin, Andırın, Göksun ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları uyardı.

03 Mayıs 2024 Cuma 19:29

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 4 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Onikişubat, Afşin, Andırın, Göksun ve Türkoğlu’nda gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen yağışlar neticesinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta 5 Ilçeye Sağanak Yağış Uyarısı!
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