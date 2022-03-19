Kahramanmaraş’ta 50 bin kişi fatura mağduriyeti yaşıyor!

Belediyelere mesken olarak emlak vergisi ödendiğini ancak AKEDAŞ’ta ticarethane olarak görünmenin mantıksız olduğunu dile getiren vatandaşlar, konunun çözümünü bekliyor.



Yıllardır konutlarında oturan, ancak müteahhit firmaların eksiklikleri tamamlamadığından dolayı yapı kullanma izni alamayan vatandaşların mağduriyeti son yıllarda giderek büyüyor. Türkiye genelinde yapı kullanma izni bulunmayan konutlarda elektrik ve su tüketim parası şantiyelere uygulanan tarife üzerinden ücretlendiriliyor.

Son aylarda da elektrik ve su faturalarına gelen zamlarla birlikte konutlarında yapı kullanma izni bulunmayan, faturalarını ticarethane tarifesi üzerinden ödeyen ve normal tarifeye göre 1-2 kat daha fazla ödemek zorunda kalan vatandaşlar geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayımlanan ‘Tarife uygulamaları’ değişikliğiyle umutlanmıştı. Kararı duyan ve yapı kullanma izni bulunmayan birçok vatandaş ticarethane tarifesinden çıkıp normal mesken tarifesine geçmek için AKEDAŞ’ın yolunu tuttu. Ancak, kuruma giden vatandaşlar yetkililerden beklemediği cevap aldı.



RESMİ GAZETEDE ÇIKAN KARAR BUNLARI KAPSIYOR



AKEDAŞ yetkilileri, çıkan kararın sadece; dernek, vakıf merkezi ile bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisleri kapsadığını belirtti.



EMLAK VERGİSİNİ MESKEN OLARAK ÖDÜYORUZ



Gelinen noktada bir çelişki olduğunu ve son derece mağduriyet yaşadıklarını kaydeden Kahramanmaraşlı vatandaşlar, devlet büyüklerinden mağduriyetin giderilmesini isteyerek şunları dile getirdiler: “Elektrik faturalarındaki son uygulama ile birlikte bu durumdaki konut sahiplerinin faturası olması gerekenin 1-2 katı kadar gelmektedir. Oturduğu konutun yapı kullanma izni olup-olmadığını birçok vatandaşımız bilmemektedir. Ama vatandaş konutunun Emlak Beyannamesini belediyelere verirken mesken olarak bildirip emlak vergisini mesken vergisi üzerinde ödediği halde, elektrik ve su parasını şantiye diye değerlendirilerek 1-2 katı fazlası olarak elektrik ve su paralarını ödüyoruz. Bu sorun bizleri mağdur etmektedir. Binlerce vatandaşımız bu konuda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkan yasanın yeniden düzenlenmesini ve bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”(Manset)



