Kahramanmaraş’ta 7 bin kişiye aşure ikram edilecek!

Aşure ikramına tüm vatandaşlar davet edildi.

Sosyal belediyecilik çerçevesinde daima vatandaşların yanında olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 26 Temmuz Cuma günü Abdülhamit Han Camii’nde aşure dağıtım programı gerçekleştirecek.

Cuma Namazı sonrası gerçekleştirilecek programda toplam 7 bin kişiye aşure ikramında bulunulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, birlik ve beraberliğin simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilecek aşure ikramına tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.