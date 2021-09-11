Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan 105 tesis belli oldu

İŞTE KAHRAMANMARAŞ’TA AÇILIŞI YAPILAN TESİSLERİN LİSTESİ
Afşin-Tanır-6.Bölge Hududu Yolu
Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Elbistan Adalet Sarayı
İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
Pazarcık Hükümet Konağı
Toplam 156 Derslikli 6 Okul, 560 öğrenci Kapasiteli Pansiyon ve 1 Spor Salonu
1.500 Kişilik öğrenci yurdu, Çim Saha
Dulkadiroğlu İlçesi 624 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmali
Andırın İlçesi Hizmet Binası, 2 İlçeye millet Bahçesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Saçaklızade Konut Yapımı, Toplam 56 km Kanalizasyon Hattı,
Başdervişli Göleti ve Sulaması
Merkez Mağaralı Camii Yapım, Restorasyon Ve Çevre Düzenleme İşi
Afşin Esahb-I Kehf Camii Şerifi Ve Külliyesi
Zekeriya Tanrıverdi Camii ve Külliyesi
Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi, Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi
300 Yataklı (100'ü Yoğun Bakım) Özel Sular Akademi Hastanesi, 3 Adet Sanayi Tesisi
AfŞin-Tanır-6.Bölge Hududu Yolu
Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve
Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Elbistan Adalet Sarayı
Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası
Pazarcık Hükümet Konağı
Türkoğlu Çok Programlı Lise
Saçaklızade M. İlkokulu
Nevin GümüŞer Anaokulu
OnikiŞubat İmam İmam Hatip Lisesi İkmal
Ayaklıcaoluk M. İlkokul İkmal (Yık-Yap)
Dumlupınar İlkokulu İkmal
Aslanbey Mah. Anaokulu
Kahramanmaraş 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu
Yapım İşi
Sentetik Mini Futbol Sahası
Dulkadiroğlu Başderviş Göleti
Dulkadiroğlu Başderviş Göleti Sulaması
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi 624 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi
Hizmet Binası Yapım
Millet Bahçesi
Şekeroba Millet Bahçesi Yapım
Kanalizasyon İnşaatı (40 KM)
1. Kısım Kanalizasyon İnşaatı
(Kılavuzlu Bölgesi) (16 KM)
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma
Tesisi İkmal İnşaatı Yapım
Temel ve Asfalt Sathi
Kaplama Yapım
Göksun, AfŞin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak İlçeleri Granüler Temel Asfalt Sathi
Kaplama Yapım işi
Temel Ve Asfalt Sathi
Kaplama Yapım İŞ
Pazarcık, Çağlayancerit Temel ve Asfalt
Sathi Kaplama (Kredi)
Kilitli Parke ve Bordur Yapım
Kahramanmaraş Büyük Şehir
Belediyesi Saçaklızade Konut Yapım
AltınŞehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi
Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi
Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme
Merkezi
Kahramanmaraş Merkez Mağaralı Camii Yapım, Restorasyon Ve Çevre Düzenlemesi
AfŞin Eshab-I Kehf Camii Şerifi Ve Külliyesi
Zekeriya Tanrıverdi Camii ve Külliyesi
Kahramanmaraş İl Geneli Köprü Menfez Yapımı
Ahmet Bozdağ Mahallesi Park
530 km Sathi Asfalt Kaplama Çalışması
120.000 Ton Sıcak Asfalt Kaplama Çalışması
36 km Yeni Yol Açım Çalışması
Muhtelif Köy ve Mezra Mezarlığı Çevre Koruma Çalışması
AŞağı İçmeler Millet Meydanı Çalışması
Göksun Millet Konağı
Göksun Soğuk Hava Deposu
Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi 2. Etap Yapım Çalışması
Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Peyzaj Çalışması
Yeşil Göz Mesire Alanı 1. Etap Düzenleme Çalışması
Selçuklu Taziye Evi
Göksun Millet Bahçesi
Kahramanmaraş İl Geneli Asfalt Çalışmaları
Kahramanmaraş İl Geneli Parke Bazalt Çalışmaları
Kahramanmaraş İl Geneli Yeşil alan Çalışmaları
Andırın Millet Konağı Yapımı
Saçaklızade Mahallesi 3 Bloklu 100 Konutlu Yapım İşi
Kahramanmaraş İl Geneli İstinat duvarı Yapımı 17 Adet
İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mh.599 Ada 12 Parsele Üzerinde Atatürk Parkı Kafum Yerleşkesi 5300 m Alan İçerinde Düğün Salonu Yapım İşi
Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası
Bölgesel Soğuk Hava Deposu
Belediye Hizmet Binası
Piri Reis mah. Hamam Yapımı (1. kısım)
Dumlupınar mah. Hamam Yapımı (2. kısım)
Mağralı mah. Hamam Yapımı
Mağralı mah. Bilgi ve Kültür Evi İnşaatı
Şekeroba Yüzme Havuzu
Şekeroba Millet Konağı
Çobantepe, Doluca Yoğunluk Halı Sahası
Büyükimalı, Çobantepe Taziye Evi
Beyoğlu Su Parkı
Belediye Düğün Salonu
Turizm Kompleksi
7 Adet Kültür Evi Projesi
Belediye Hizmet Binası ve Çevre Düzenleme
Kapalı Semt Pazarı Yapımı
GüneŞ Enerji Santrali Yapımı
Canlı Hayvan Pazarı
Millet Meydanı
KASKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesisi GES
Yapım
Kahramanmaraş Merkez İlçeleri Muhtelif
Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı
Andırın Geben (Kahramanmaraş) Kanalizasyon İnşaatı
Kahramanmaraş Merkez İlçeleri
Kanalizasyon İnşaatı (Klavuzlu Bölgesi)
OnikiŞubat (Kahramanmaraş) Tekir İçmesuyu
İnşaatı Yapım İşi
Muhtelif İlçelerde Terfi Hattı DöŞeme ve Sanat Yapıları Yapım işi
Muhtelif İlçeler İçmesuyu İnşaatı Yapımı
K.Maraş İl Geneli Yağmursuyu ve
Kanalizasyon İnşaatı
Kahramanmaraş İl Geneli İçmesuyu Depoları
Yapımı (2.Kısım Dulkadiroğlu - Pazarcık - Ç.Cerit İlçeleri)
Kahramanmaraş İl Geneli 1.Kısım İçmesuyu inşaatı
Kahramanmaraş İli OnikiŞubat İlçesi Ilıca Mahallesi Jeotermal Tesisler şebeke ve Terfi
Hattı Yapım
Andırın Karapınar Grubu- OnikiŞubat Yenicekale Bozdumanlı Obası ve Dulkadiroğlu Karamanlı Mahalleleri
İçmesuyu
Mahalle Konakları (12 adet)
Sentetik Çim Halı Saha (3 adet)
Sarıkaya Sosyal Tesisi
BeŞenli Sosyal Tesisi
Küçüknacar Sosyal Tesisi
Bulanık Sosyal Tesisi
Gafarlı Sosyal Tesisi
Aksu Sosyal Tesisi
GaziPaşa Gençlik Merkezi
Heyecan Bahçesi
Maraş Araştırma Merkezi
Kamu Külliyesi
Bahtiyar Yokuşu
Sular Akademi Hastanesi
Halil Gökkaya Çimento ve Alçı SertleŞtirme İş Maddelerinin İmalatı Tesisi
Anatomi Plastik Sağlık Ürünleri Tekstil A.i-
Plastik Ürünler İmalatı Tesisi
Kayra Elyaf Geri DönüŞüm A.i- Tekstil Dokumacılık Tesisi