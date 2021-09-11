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Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan 105 tesis belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş ziyaretinde 105 tesisin açılışını yapmıştı. Kentte açılışı yapılan tesisler merak konusu olmuştu.

Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan 105 tesis belli oldu

Kahramanmaraş’ta açılışı yapılan 105 tesis belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kahramanmaraş ziyaretinde 105 tesisin açılışını yapmıştı. Kentte açılışı yapılan tesisler merak konusu olmuştu.

11 Eylül 2021 Cumartesi 10:53
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İŞTE KAHRAMANMARAŞ’TA AÇILIŞI YAPILAN TESİSLERİN LİSTESİ

Afşin-Tanır-6.Bölge Hududu Yolu

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası, Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası

Elbistan Adalet Sarayı

İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası

Pazarcık Hükümet Konağı

Toplam 156 Derslikli 6 Okul, 560 öğrenci Kapasiteli Pansiyon ve 1 Spor Salonu

1.500 Kişilik öğrenci yurdu, Çim Saha

Dulkadiroğlu İlçesi 624 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmali

Andırın İlçesi Hizmet Binası, 2 İlçeye millet Bahçesi, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Saçaklızade Konut Yapımı, Toplam 56 km Kanalizasyon Hattı,

Başdervişli Göleti ve Sulaması

Merkez Mağaralı Camii Yapım, Restorasyon Ve Çevre Düzenleme İşi

Afşin Esahb-I Kehf Camii Şerifi Ve Külliyesi

Zekeriya Tanrıverdi Camii ve Külliyesi

Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi, Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme Merkezi

300 Yataklı (100'ü Yoğun Bakım) Özel Sular Akademi Hastanesi, 3 Adet Sanayi Tesisi

AfŞin-Tanır-6.Bölge Hududu Yolu

Kahramanmaraş Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası

Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve

Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası

Elbistan Adalet Sarayı

Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası

Pazarcık Hükümet Konağı

Türkoğlu Çok Programlı Lise

Saçaklızade M. İlkokulu

Nevin GümüŞer Anaokulu

OnikiŞubat İmam İmam Hatip Lisesi İkmal

Ayaklıcaoluk M. İlkokul İkmal (Yık-Yap)

Dumlupınar İlkokulu İkmal

Aslanbey Mah. Anaokulu

Kahramanmaraş 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu

Yapım İşi

Sentetik Mini Futbol Sahası

Dulkadiroğlu Başderviş Göleti

Dulkadiroğlu Başderviş Göleti Sulaması

Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi 624 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi Ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi

Hizmet Binası Yapım

Millet Bahçesi

Şekeroba Millet Bahçesi Yapım

Kanalizasyon İnşaatı (40 KM)

1. Kısım Kanalizasyon İnşaatı

(Kılavuzlu Bölgesi) (16 KM)

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma

Tesisi İkmal İnşaatı Yapım

Temel ve Asfalt Sathi

Kaplama Yapım

Göksun, AfŞin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak İlçeleri Granüler Temel Asfalt Sathi

Kaplama Yapım işi

Temel Ve Asfalt Sathi

Kaplama Yapım İŞ

Pazarcık, Çağlayancerit Temel ve Asfalt

Sathi Kaplama (Kredi)

Kilitli Parke ve Bordur Yapım

Kahramanmaraş Büyük Şehir

Belediyesi Saçaklızade Konut Yapım

AltınŞehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi

Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi

Kahramanmaraş Tasarım ve 3D Modelleme

Merkezi

Kahramanmaraş Merkez Mağaralı Camii Yapım, Restorasyon Ve Çevre Düzenlemesi

AfŞin Eshab-I Kehf Camii Şerifi Ve Külliyesi

Zekeriya Tanrıverdi Camii ve Külliyesi

Kahramanmaraş İl Geneli Köprü Menfez Yapımı

Ahmet Bozdağ Mahallesi Park

530 km Sathi Asfalt Kaplama Çalışması

120.000 Ton Sıcak Asfalt Kaplama Çalışması

36 km Yeni Yol Açım Çalışması

Muhtelif Köy ve Mezra Mezarlığı Çevre Koruma Çalışması

AŞağı İçmeler Millet Meydanı Çalışması

Göksun Millet Konağı

Göksun Soğuk Hava Deposu

Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi 2. Etap Yapım Çalışması

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Peyzaj Çalışması

Yeşil Göz Mesire Alanı 1. Etap Düzenleme Çalışması

Selçuklu Taziye Evi

Göksun Millet Bahçesi

Kahramanmaraş İl Geneli Asfalt Çalışmaları

Kahramanmaraş İl Geneli Parke Bazalt Çalışmaları

Kahramanmaraş İl Geneli Yeşil alan Çalışmaları

Andırın Millet Konağı Yapımı

Saçaklızade Mahallesi 3 Bloklu 100 Konutlu Yapım İşi

Kahramanmaraş İl Geneli İstinat duvarı Yapımı 17 Adet

İlimiz Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mh.599 Ada 12 Parsele Üzerinde Atatürk Parkı Kafum Yerleşkesi 5300 m Alan İçerinde Düğün Salonu Yapım İşi

Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası

Bölgesel Soğuk Hava Deposu

Belediye Hizmet Binası

Piri Reis mah. Hamam Yapımı (1. kısım)

Dumlupınar mah. Hamam Yapımı (2. kısım)

Mağralı mah. Hamam Yapımı

Mağralı mah. Bilgi ve Kültür Evi İnşaatı

Şekeroba Yüzme Havuzu

Şekeroba Millet Konağı

Çobantepe, Doluca Yoğunluk Halı Sahası

Büyükimalı, Çobantepe Taziye Evi

Beyoğlu Su Parkı

Belediye Düğün Salonu

Turizm Kompleksi

7 Adet Kültür Evi Projesi

Belediye Hizmet Binası ve Çevre Düzenleme

Kapalı Semt Pazarı Yapımı

GüneŞ Enerji Santrali Yapımı

Canlı Hayvan Pazarı

Millet Meydanı

KASKİ Merkez Atıksu Arıtma Tesisi GES

Yapım

Kahramanmaraş Merkez İlçeleri Muhtelif

Mahallelerde Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı

Andırın Geben (Kahramanmaraş) Kanalizasyon İnşaatı

Kahramanmaraş Merkez İlçeleri

Kanalizasyon İnşaatı (Klavuzlu Bölgesi)

OnikiŞubat (Kahramanmaraş) Tekir İçmesuyu

İnşaatı Yapım İşi

Muhtelif İlçelerde Terfi Hattı DöŞeme ve Sanat Yapıları Yapım işi

Muhtelif İlçeler İçmesuyu İnşaatı Yapımı

K.Maraş İl Geneli Yağmursuyu ve

Kanalizasyon İnşaatı

Kahramanmaraş İl Geneli İçmesuyu Depoları

Yapımı (2.Kısım Dulkadiroğlu - Pazarcık - Ç.Cerit İlçeleri)

Kahramanmaraş İl Geneli 1.Kısım İçmesuyu inşaatı

Kahramanmaraş İli OnikiŞubat İlçesi Ilıca Mahallesi Jeotermal Tesisler şebeke ve Terfi

Hattı Yapım

Andırın Karapınar Grubu- OnikiŞubat Yenicekale Bozdumanlı Obası ve Dulkadiroğlu Karamanlı Mahalleleri

İçmesuyu

Mahalle Konakları (12 adet)

Sentetik Çim Halı Saha (3 adet)

Sarıkaya Sosyal Tesisi

BeŞenli Sosyal Tesisi

Küçüknacar Sosyal Tesisi

Bulanık Sosyal Tesisi

Gafarlı Sosyal Tesisi

Aksu Sosyal Tesisi

GaziPaşa Gençlik Merkezi

Heyecan Bahçesi

Maraş Araştırma Merkezi

Kamu Külliyesi

Bahtiyar Yokuşu

Sular Akademi Hastanesi

Halil Gökkaya Çimento ve Alçı SertleŞtirme İş Maddelerinin İmalatı Tesisi

Anatomi Plastik Sağlık Ürünleri Tekstil A.i-

Plastik Ürünler İmalatı Tesisi

Kayra Elyaf Geri DönüŞüm A.i- Tekstil Dokumacılık Tesisi

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