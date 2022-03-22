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Kahramanmaraş’ta adliye’nin ek hizmet binası açıldı

Kahramanmaraş Adliyesi’nin ek hizmet binası açılışında konuşan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemize ait bu binayı adliyemizin kullanımına tahsis ettik. Ek hizmet binası adliyemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta adliye’nin ek hizmet binası açıldı

Kahramanmaraş’ta adliye’nin ek hizmet binası açıldı

Kahramanmaraş Adliyesi’nin ek hizmet binası açılışında konuşan Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyemize ait bu binayı adliyemizin kullanımına tahsis ettik. Ek hizmet binası adliyemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

22 Mart 2022 Salı 19:04
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan, Kahramanmaraş Adliyesi’nin kullanımına tahsis edilen ek hizmet binası açılış törenine katıldı. Programa Başkan Güngör’ün yanı sıra Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Avukat Muhammed Burak Gül ile İcra Mahkemesinde görev yapan hâkim ve savcılar da yer aldı. Açılış töreni sonrası açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, “2016 yılından bu yana adliyemizde 18 yeni mahkeme kuruldu. Bundan dolayı merkez adliyemizde büyük bir yer problemi yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bizlere destek olarak burayı bizlere ek hizmet binası olarak tahsis etti. Biz de buraya İcra Mahkememizi ve İcra Dairemizi taşımayı uygun gördük. Merkezi konumda olması bu binayı bizler için daha cazip hale getiriyor. Ek hizmet binamız sayesinde insan sirkülasyonunu da daha rahat ve ferah bir mekâna taşımış olduk. Bizlere sağlamış olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırlı Olsun

Yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyemize ait bu binayı adliyemizin kullanımına tahsis ettik. İcra Mahkemeleri ve birimleri de hizmet verebilmek için burada konumlandı. Kamu kurum ve kuruluşları olarak ihtiyaçlar ölçüsünde bu şekilde birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Ek hizmet binası adliyemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 22.03.2022 19:13
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Kahramanmaraş’ta Adliye’nin Ek Hizmet Binası Açıldı
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