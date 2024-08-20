Kahramanmaraş’ta Ağustos fuarı, 11 günde 450 bin ziyaretçi ağırladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Başkan Fırat Görgel öncülüğünde 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’na ziyaretçi akını devam ediyor. 9 Ağustos Cuma günü büyük bir coşku ve heyecanla açılışı gerçekleştirilen fuarda 11 gün geride kalırken ziyaretçi sayısı ise 450 bine ulaştı.

Fuarın bu derece büyük bir ilgi görmesinde yeniden düzenlenmesiyle oluşan heyecan ve özlemin yanı sıra sunulan etkinliklerin çeşitliliği ve zenginliği de etkili oldu.Şehrin kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlayan fuara yerel halkın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçi akını sürüyor.

Geleneksel Ağustos Fuarı, sadece ticaretin merkezi değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal etkinliklerin de buluşma noktası oldu. Geleneksel el sanatları sergileri, yerel mutfaklardan lezzetler, konserler, tiyatro gösterileri ve çocuklar için düzenlenen çeşitli aktiviteler, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Efsane Fuar 31 Ağustos’a Kadar Devam Edecek

31 Ağustos’a kadar devam edecek fuar süresince; birbirinden renkli ve eğlenceli konserler, tiyatro gösterileri, açık hava sineması, alışveriş ve spor alanları ile sahne gösterileri vatandaşlarla buluşmaya devam edecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her gün 16.00 – 00.30 saatleri arasında misafirlerine kapılarını açan Geleneksel Ağustos Fuarı’na tüm vatandaşlar davet edildi.