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Kahramanmaraş’ta Ağustos fuarı için toplu ulaşımda düzenlemeler yapıldı!

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Geleneksel Ağustos Fuarı’na daha kolay ulaşım sağlaması için toplu taşıma seferlerinde düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ta Ağustos fuarı için toplu ulaşımda düzenlemeler yapıldı!

Kahramanmaraş’ta Ağustos fuarı için toplu ulaşımda düzenlemeler yapıldı!

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Geleneksel Ağustos Fuarı’na daha kolay ulaşım sağlaması için toplu taşıma seferlerinde düzenlemeler yapıldığını duyurdu.

07 Ağustos 2024 Çarşamba 12:00

Fuar alanına ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarının güzergâh ve hareket saatlerine Büyükşehir’in internet adresinden ulaşılabiliyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. 9 Ağustos Cuma günü açılacak fuarda son hazırlıklar yapılırken katılımcıların KAFUM Atatürk Parkı’na daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için toplu taşıma seferlerinde düzenlemeler yapıldı.

Şehir merkezinden fuar alanına direkt ulaşım sağlayan hatlarda sefer sıklığı artırıldı. Mevcut güzergâhlar dışında 12 – 21 – 30, 36/B ve 38 numaralı hatların saat 19.00’dan sonra gidiş ve dönüşlerde güzergâhları fuar alanına kadar uzatıldı. Bunun yanı sıra 3 - 9 - 22 ve 44 numaralı hatlar saat 21.00’dan sonra saat başlarında 00.00’a kadar fuar merkezinden çıkış yaparak güzergâhlarına devam edecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; ziyaretçilerin fuar deneyimini daha keyifli hale getirmek için gerekli ulaşım düzenlemelerinin yapıldığı, fuar alanına ulaşım sağlayan toplu taşıma araçlarının güzergah ve hareket saatlerine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleri adresinden ulaşılabileceği ve toplu ulaşım ile ilgili 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Ağustos Fuarı Için Toplu Ulaşımda Düzenlemeler Yapıldı!
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