Kahramanmaraş’ta Ağustos fuarı, Kıraç konseriyle kapılarını açacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden vatandaşlarla buluşturulacak “Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı”, 9 Ağustos Cuma günü düzenlenecek Kıraç konseriyle kapılarını misafirlerine açacak.

KAFUM Atatürk Parkı’nda düzenlenecek konserde Rock müziğinin sevilen ismi Kıraç; Taş Duvarlar, Endamın Yeter, Çayır Çimen Geze Geze, Razıysan Gel, Gidiyorum, Kerkük Zindanı, Karakaş Gözlerin Elmas, Gönül ve Beddua gibi sevilen eserlerini müzikseverler için seslendirecek.

Saat 21.30’da başlayacak konsere tüm vatandaşlar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek Geleneksel Ağustos Fuarı etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimiinternet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.