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Kahramanmaraş’ta ahşap hediyelik eşya yapım kursu başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ahşap Hediyelik Eşya Yapım Kursu yeni dönem başvuruları başladı. Milli İrade Kurs Merkezi’nden yapılabilen başvurularda son gün 25 Şubat Cuma.

Kahramanmaraş’ta ahşap hediyelik eşya yapım kursu başlıyor

Kahramanmaraş’ta ahşap hediyelik eşya yapım kursu başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ahşap Hediyelik Eşya Yapım Kursu yeni dönem başvuruları başladı. Milli İrade Kurs Merkezi’nden yapılabilen başvurularda son gün 25 Şubat Cuma.

16 Şubat 2022 Çarşamba 15:19
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahşap Hediyelik Eşya Yapım Kursu yeni döneminde kursiyerleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek kurs başvuruları sonrası eğitimler başlayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı Kursu için başvurular Milli İrade Kurs Merkezi’nden ve 0344 215 40 40 numaralı telefondan yapılabiliyor. 28 Şubat tarihinde başlaması planlanan eğitimler Kültür Park ahşap işleme atölyesinde gerçekleştirilecek.

Başvurularda Son Gün 25 Şubat

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilecek olan Ahşap Hediyelik Eşya Yapım Kursu yeni döneminde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Kursumuzda eğitim almak isteyen vatandaşlarımız 25 Şubat Cuma gününe kadar Milli İrade Meydanı’ndaki kurs merkezinden ve telefondan başvuru yapabilirler” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Ahşap Hediyelik Eşya Yapım Kursu Başlıyor
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