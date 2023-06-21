Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Vatandaşların kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için çeşitli eğitimler, seminerler ve atölyeler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde oluşturulan Ahşap Oymacılığı Kursu’na ön kayıtların başladığını duyurdu.

18 yaş ve üzeri vatandaşların katılabileceği kursa https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/06/21/ahsap-oymaciligi-kursu-basvuru-formu adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacağı Ahşap Oymacılığı Kursu’na son başvuru tarihi 3 Temmuz Pazartesi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kursa ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.