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Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenleyeceği Ahşap Oymacılığı Kursu’na ön kayıtlar başladı. 3 Temmuz tarihine kadar devam edecek başvurular, Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor.

Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!

Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!

Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenleyeceği Ahşap Oymacılığı Kursu’na ön kayıtlar başladı. 3 Temmuz tarihine kadar devam edecek başvurular, Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor.

21 Haziran 2023 Çarşamba 18:20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor. Vatandaşların kişisel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak için çeşitli eğitimler, seminerler ve atölyeler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) bünyesinde oluşturulan Ahşap Oymacılığı Kursu’na ön kayıtların başladığını duyurdu.

18 yaş ve üzeri vatandaşların katılabileceği kursa https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/06/21/ahsap-oymaciligi-kursu-basvuru-formu adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor. Uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verilecek eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanacağı Ahşap Oymacılığı Kursu’na son başvuru tarihi 3 Temmuz Pazartesi. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kursa ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp danışma hattından ulaşılabileceği belirtildi.

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Kahramanmaraş’ta Ahşap Oymacılığı Kursu’na Kayıtlar Başladı!
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