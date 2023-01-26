Kahramanmaraş’ta ‘Ahşap Oyuncak Atölyesi’ne Yoğun İlgi

Atölyede kursiyerlere ahşap oyuncak, ahşap boyama, ahşap hediyelik eşya ve ahşap oyma eğitimleri veriliyor. İki bölümden oluşan atölyede, kesim, biçimlendirme, boyama ve kurutma yapılıyor.

Kurs hakkında bilgi veren Eğitmen Nuray Taşkıran, “Burası Büyükşehir Belediyesinin oyuncak ahşap atölyesi. Burası ev hanımlarıyla eğitim yaptığımız bir alan. Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu imkanlarla hocalarımız eşliğinde onların üretip kesmiş olduğu oyuncakları biz burada kesim, ahşap, boyama olarak birleştirip çocuklarımıza sağlıklı oyuncaklar hazırlıyoruz. Atık parçalardan da çocuklarımıza, farklı anahtarlıklar, oyuncaklar hazırlayarak sıfır atık projesiyle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.