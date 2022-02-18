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Kahramanmaraş’ta ‘ailemle kitap okuyorum’ projesi

Kahramanmaraş’ta Ailemle Kitap Okuyorum Projesi kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinin ödül töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta ‘ailemle kitap okuyorum’ projesi

Kahramanmaraş’ta ‘ailemle kitap okuyorum’ projesi

Kahramanmaraş’ta Ailemle Kitap Okuyorum Projesi kapsamında gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğinin ödül töreni gerçekleştirildi.

18 Şubat 2022 Cuma 09:39
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Yahya Kemal İlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz; "Çocuklarımızı geleceğe emin adımlarla yetiştirirken bu süreçte en büyük yol arkadaşımız kitaplardır.

2023 Eğitim Vizyonunda belirtilen çift kanatlı bireyler yetiştirme çabamızda ailemle kitap okuyorum etkinliğini gerçekleştirdik. Liseye geçiş ve Üniversite seçme sınavlarında yeni nesil sorularla baş etmenin yolu bol bol kitap okumaktan geçiyor. Yahya Kemal İlkokulu olarak kitap okuma alışkanlığını bu yaşlarda kazanılarak gerçekleştirileceğinin farkındayız." dedi.

Projelerden sorumlu Müdür Yardımcısı Gülçin Şaylan;" Kitap okumak düşünceyi besleyen unsurlar arasında yer alır, Kendimizi geliştirmek, evlatlarımızı daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek istiyorsak kitap okumalarını sağlamalıyız." dedi.

Etkinliğimize 150 velimiz ve öğrencimiz katılım gösterirken proje kuralları gereği düzenli katılım gerçekleştiren 34 ailemiz Bir’inci’ oldu. Yapılan törende 3 ailemize tablet hediye edildi. Katılım gösteren tüm velilerimizi Teşekkür Belgesi'yle, öğrencilerimizi İftihar Belgesi ile ödüllendirirken kitap sevgisi aşılayan tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız. Aynı zamanda projemizin başarılı öğrencilerinden sorumlu olan; Mevlüt Duran Kılınç, Ayşe Gül Arsan, Esra Keskin, Yasemin Kirik, Esin Çiloğulları, Kadriye Bozkurt, Zeynep Koska, Tuba Keskin, Güliz Gülay Sarıçerçi, Mehmet Turan, Ece Sultan Özdemir, Berrin Gümüşkemer, M.Akif İpçioğlu Ali Yaznur, Hanife Aktaş, Ayşe Çömez, Betül Torun, Kübra Çolak, Fatma Sarıtiken, Handan Günal Cirit, Bayram Yanık, Esin Işık öğretmenlerimizi kutluyoruz.

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Kahramanmaraş’ta ‘ailemle Kitap Okuyorum’ Projesi
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