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Kahramanmaraş’ta Ak Parti’den 4 İlçe Başkanı Görevlerinden Affını İstedi

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda önemli bir gelişme yaşandı. Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve Nurhak İlçe Başkanı Arif Gevrek, görevlerinden affını istedi. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, bu taleplerin ardından bir açıklama yaparak, ilçe başkanlarının görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini vurguladı.

Kahramanmaraş’ta Ak Parti’den 4 İlçe Başkanı Görevlerinden Affını İstedi

Kahramanmaraş’ta Ak Parti’den 4 İlçe Başkanı Görevlerinden Affını İstedi

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda önemli bir gelişme yaşandı. Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, Göksun İlçe Başkanı Mustafa Akgül ve Nurhak İlçe Başkanı Arif Gevrek, görevlerinden affını istedi. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. M. Burak Gül, bu taleplerin ardından bir açıklama yaparak, ilçe başkanlarının görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerini vurguladı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 00:35

Gül, açıklamasında, “Görevlerinden affını isteyen bu değerli başkanlarımız, partimize ve Kahramanmaraş’a önemli hizmetlerde bulundular. Onlar, aldıkları emaneti alnının akıyla teslim ederek, AK Parti davasını en iyi şekilde temsil ettiler” dedi.

İl Başkanı, başkanların gösterdiği fedakârlık ve emek için minnettarlığını dile getirerek, "Bu süreçte sundukları katkılar, partimizin başarısında önemli bir yer tutuyor. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu kutlu yolda milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevden affını isteyen ilçe başkanlarının ardından, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nda yeni başkanların belirlenmesi sürecinin kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.

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Kahramanmaraş’ta Ak Parti’den 4 İlçe Başkanı Görevlerinden Affını İstedi
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