Kahramanmaraş’ta Ak Parti’den 4 İlçe Başkanı Görevlerinden Affını İstedi

Gül, açıklamasında, “Görevlerinden affını isteyen bu değerli başkanlarımız, partimize ve Kahramanmaraş’a önemli hizmetlerde bulundular. Onlar, aldıkları emaneti alnının akıyla teslim ederek, AK Parti davasını en iyi şekilde temsil ettiler” dedi.

İl Başkanı, başkanların gösterdiği fedakârlık ve emek için minnettarlığını dile getirerek, "Bu süreçte sundukları katkılar, partimizin başarısında önemli bir yer tutuyor. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu kutlu yolda milletimizin refahı ve ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görevden affını isteyen ilçe başkanlarının ardından, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nda yeni başkanların belirlenmesi sürecinin kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi.