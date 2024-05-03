Kahramanmaraş’ta akademisyenler ve öğrenciler Filistin için yürüdü!

KSÜ İnsan Hakları ve Özgür Gençlik Öğrenci Topluluğu, KSÜ Yeniler Öğrenci Topluluğu ve KSÜ Akademi İlahiyat Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen "Gazze'deki Soykırıma Karşı Amerikan Üniversitelerindeki Barışçıl Eylemlere Destek Yürüyüşü" etkinliği, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grupların KSÜ Avşar Yerleşkesi Rektörlük Kavşağı'nda toplanmasıyla başladı.

Yürüyüş sırasında Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, önce Kur'an-ı Kerim okuyarak ardından Türkçe, İngilizce ve Arapça bildiri okuyarak Filistin'deki acımasız soykırıma dikkat çektiler.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da etkinlikte yer alarak Filistin'deki zulme dikkat çekti ve İsrail'in Gazze'deki soykırımını şiddetle kınadı. Bakan, tüm batılı devletlerin sessizliğine vurgu yaparak özgür Filistin'e er ya da geç kavuşacaklarına inandıklarını ifade etti.

Etkinlik, KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç'in yaptığı duanın ardından 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaşananların resimlerle anlatıldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.