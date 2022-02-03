Kahramanmaraş’ta amatör spor kulüplerine 1 milyon tl destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ile bir araya geldi. Çınaraltı Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, ASKF Başkanı Ekrem Karaoğlan, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Mesut Çanak, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Fatih Dağ ile kulüp yöneticileri yer aldı. Programın açılışında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Orak, gerçekleştirilecek 1 Milyon TL’lik destek ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

ASKF’den Destek Teşekkürü

Ardından kürsüye gelen Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan, verilen destek için Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti. Karaoğlan, “Büyükşehir Belediyemizin amatör branşlarımıza çok önemli destekleri oldu. İnşallah bu yeni destekle de kulüplerimizin önemli ihtiyaçları da karşılanacak. Takımlarımıza ulaşım desteği noktasında da hiçbir sorun yaşamıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza yeni sezonda sağlayacağı 1 Milyon TL’lik destek için tüm takımlarımız ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sporcularımızın Yanındayız

Amatör branşlardaki gelişimin şehrin spor potansiyelini daha artıracağına inandıklarını belirterek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren kulüplerimize ciddi oranda maddi ve manevi destek sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Amatör spor kulüplerimizi de geliştirmek ve ileriye taşımak için bir takım projeler hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Gerek kulüp yöneticilerimiz, gerek antrenörlerimiz gerekse de amatör sporcularımız gelişim için ciddi emek sarf ediyor. Bizler de imkânlar el verdiği ölçüde amatör sporcularımızı desteklemeye çalışıyoruz” diye konuştu.

1 Milyon TL Destek

Konuşmasının devamında 2022 yılı için amatör branşlara 1 Milyon TL’lik destek sağlanacağını ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Bu yıl amatör spor kulüplerimize tam 1 Milyon TL bütçe ayırdık. Büyükşehir Belediyemizin bu alanda sağladığı en yüksek destek. İnşallah her yıl bu oranı artıracağız. Bizler amatör sporcu kardeşlerimize elimizden gelen desteği vereceğiz, İnşallah onlar da daha başarılı olarak bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Altyapıya da çok önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah minik sporcularımız da bizlerin verdiği desteklerle birlikte daha başarılı olacaklar. Şehrimizin amatör sporcularını destekleyerek spor kültürünü daha da yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Biz birlikte daha güçlüyüz. İnşallah hep birlikte el ele vererek Kahramanmaraş’ımız için ciddi projelere imza atabiliriz” dedi.

Yeni Stadyum Çalışmaları

Hayata geçirilecek spor yatırımlarından da bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimize 100 halı saha ve 100 pota kazandıracağız. Çalışmalarımız sürüyor. Stadyumla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiniz. İnşallah Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir stadyum inşa edeceğiz. Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı bir spor kompleksine dönüştüreceğiz. İçerisinde stadyumumuz, tam olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, kulüp binası, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları gibi yüksek donatılarıyla çok önemli bir merkez olacak. Bu projemizin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Hanefi Mahçiçek Stadyumumuzun yıkım ihalesini yaptık. İnşallah süreçleri hızlı bir şekilde sonlandıracağız” ifadelerini kullandı. Başkan Güngör konuşmasının ardından saha komiserleri, antrenör ve sağlıkçılar için hazırlanan montları da hediye etti.