Kahramanmaraş’ta Anadolu’dan İzler Türk Halk Müziği Konseri Büyük Beğeni Topladı

Konsere KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcıları, akademik-idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Geleneksel Anadolu kültürünün zenginliklerini gözler önüne seren konserde Türk halk müziği ve halk oyunları gösterisi, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

KSÜ Güzel Sanatlar Topluluk Danışmanı Arş. Gör. H. İbrahim Candan, Türk Halk Oyunları Topluluğu Eğitmeni Öğr. Gör. Ayça Çetiner ve Ejder Furkan Çiftçioğlu’nun yönetmenliğinde hazırlanan ve düzenlenen konsere Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi ve Devlet Konservatuarı görevlileri Öğr. Gör. Dr. Ersin Yıldırımer, Öğr. Gör. Hüseyin Kaynak, Öğr. Gör. Mustafa Balçın, Öğr. Gör. Bayram Kurt ve Ayberkhan Erden katkılar sağladı.

Anadolu’dan İzler Türk Halk Müziği Konserindeülkemizin değişik yörelerinden derlenen halk müzikleri, zeybek gösterisi, halk oyunları, kemençe ve tulum dinletisi, solist performanslarıyla seslendirilirken sanatseverlere unutulmaz bir kültürel şölen yaşattı.

Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarından akademisyenlerin de eşlik ettiği etkinlikte sanatçılar, sahnede sergiledikleri yetenekleriyle izleyicileri büyülerken, halk oyunları ekipleri ise bölgelere özgü dans figürleri ve kostümleriyle adeta görsel bir şölen sundu.

Konserde âşıklara ve halk ozanlarına da yer verilirken deprem şehitleri de unutulmadı.

Konser, Rektör Yasım ve üniversite protokolünün sanatçılara teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.