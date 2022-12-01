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Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
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Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı

Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında Aralık ayı boyunca tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan konsere kadar onlarca etkinliği Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı

Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı

Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında Aralık ayı boyunca tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan konsere kadar onlarca etkinliği Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

01 Aralık 2022 Perşembe 17:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında Aralık ayı boyunca tiyatro gösterisinden söyleşiye, konferanstan konsere kadar çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek. Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 2 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseriyle başlayacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser, saat 19.00’da başlayacak. Koro, Anadolu’nun farklı yörelerinden birbirinden değerli eserleri müzikseverler için seslendirecek.

Minikler İçin Tiyatro Gösterileri

Etkinlik takvimi kapsamında ay boyunca çeşitli çocuk tiyatroları da sahne alacak. 4 Aralık Pazar günü Sihirli Şapka adlı tiyatro gösterisi çocuklar için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gösteri, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek. 11 Kasım Pazar günü de Benim Adım Can isimli müzikli çocuk oyunu düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun, saat 13.00 ve 15.00’da çocuklarla buluşacak. 18 Aralık Pazar günü de Kurnaz Tilki adlı tiyatro gösterisi miniklerle bir araya gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde perdelerini açacak oyun, saat 13.00 ve 15.00’da iki seans şeklinde sahnelenecek.

Aile Atölyesi

Aile Atölyesi kapsamında 10 Aralık Cumartesi günü Aile Danışmanı – Yazar Hatice Kübra Tongar’ın katılımıyla ‘Fıtrat Pedagojisi’ konulu söyleşi etkinliği düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00’da başlayacak. 17 Aralık Cumartesi günü ise Psikolog – Yazar Şeyda Betül Kılıç, ‘Özşefkatli Ebeveynlik’ konulu söyleşide Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ebeveynlerle bir araya gelecek. Mutlu aile, ebeveynlik ve çocukların pedagojik gelişimi gibi pek çok konunun ele alınacağı söyleşi, saat 14.00’da başlayacak.

Usta Kalemler Edebiyatseverlerle Buluşacak

Ay boyunca usta kalemler ve alanında uzman isimlerin katılımıyla çeşitli söyleşi, konferans ve panel etkinlikleri de düzenlenecek. 13 Aralık Salı günü Yazar Dursun Gürlek, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 19.00’da Evelahir Söyleşileri etkinliğinde edebiyatseverlerle buluşacak. 16 Aralık Cuma günü de Yazar Yasin Pişgin’in katılımıyla ‘Hazreti Peygamber, Sohbet ve Sahabeler’ konulu söyleşi düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 19.00’da Kahramanmaraşlılarla buluşacak. 20 Aralık Salı günü Berdücesi Söyleşileri etkinliğinde Yazar Hümeyra Yabar, edebiyatseverlere seslenecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek ‘Bir Öykü Matruşkası: İnsan’ konulu söyleşi, saat 19.00’da başlayacak. 30 Aralık Cuma günü Şair Bilal Kemikli, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 19.00’da kültür sanat dostlarıyla buluşacak.

Türkiye Yüzyılı Konuşulacak

15 Aralık Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek konferansta Türkiye Yüzyılını anlatacak. Etkinlik saat 18.00’da başlayacak. Aynı gün saat 19.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde, Cahit Zarifoğlu’nun günlüklerinden uyarlanan ‘Yaşamak’ adlı yetişkin tiyatrosu sahnelenecek.

Dergi Buluşmaları

Kültür sanat etkinlikleri kapsamında 27 Aralık Salı günü ‘Post Öykü Yazmak ve Yaşamak’ temalı dergi buluşmaları etkinliği gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 19.00’da düzenlenecek söyleşide; Yazar Aykut Ertuğrul, Gülşen Funda, Hacer Selçuk, Merve Uygun, Mustafa Alpay ve Murat K. Murat, okurlara seslenecek.

Gri Koç’dan Sınav Kazandıran Taktikler

Aralık kültür sanat etkinlikleri, 31 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek Gri Koç konferansıyla noktalanacak. Konferansları, yayınları ve kitaplarıyla sadece sınav dönemindeki gençlerin değil her yaştan insanın büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç olarak bilinen Gökhan Müftüoğlu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 14.00’da sınavlara hazırlık dönemindeki gençlerle bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/12/01/aralik-kultur-sanat-sezonu-etkinlik-takvimi adresi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 01.12.2022 20:10
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Kahramanmaraş’ta Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri Açıklandı
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