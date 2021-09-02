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Kahramanmaraş’ta Arkeolojik Kazı Çalışması Başladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Kapadokya ile GAP bağlantı noktası olan Kırk Mağaralarında 2. arkeolojik kazılar başladı.

Kahramanmaraş’ta Arkeolojik Kazı Çalışması Başladı

Kahramanmaraş’ta Arkeolojik Kazı Çalışması Başladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde Kapadokya ile GAP bağlantı noktası olan Kırk Mağaralarında 2. arkeolojik kazılar başladı.

02 Eylül 2021 Perşembe 22:34
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Pazarcık İlçesinde 2 bin yıl öncesine ait Kırk Mağaralarda, Roma dönemine ışık tutan aristokrat, din adamı ve yöneticilerin gömüldüğü kaya mezarlarda 2. arkeolojik kazı çalışmalarını Kültür Turizm Bakanlığının koordinesinde, İl Kültür Turizm Müdürlüğü yürütüyor. Kazı çalışmalarında 3 arkeolog, 2 teknik eleman ve 10 işçi görevlendirildi.

“24 hektarlık alan turizme kazandırılıyor”

İlçeye bağlı Bağdınısağır Mahallesi´nde 240 dönümlük alandaki Kırk Mağaralarda Roma döneminde kayaların oyularak yapıldığı mezarlar bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı´nca ilk arkeolojik kazıları bu yıl başlatılan ve dönemin yöneticileri, aristokratları, din adamları ile zenginleri için yapılan kaya mezarlarının 6´sı gün yüzüne çıkarıldı. 34 kaya mezarında ise çalışmalar sürüyor. Kaya mezarlarının bazılarında 2, bir kısmında ise 3 mezar yer alıyor. Yılsonuna kadar 10 mezarın açılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara Pazarcık Belediyesi de destek sağlıyor. Kazı çalışmaları tamamlandığında, Kapadokya ile GAP arasında yer alan kavşakta kültür turizmi destinasyonu tamamlamış olacak.

Bölgedeki çalışmalar hakkında yetkililer tarafından yapılan açıklamada; “Kapadokya ile GAP arasında bir kültür turizmi destinasyonu rotası olan Pazarcık 40 Mağaraların nasip olursa şu anda ilk çalışmalar başladı. Şuanda temizlik çalışmaları yapılıyor. Etrafındaki düzenlemelerin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak olan bu kaya mezarlarının bir kültür turizmi destinasyonu olarak hem Kahramanmaraş ilinin, hem bölge turizminin, hem de ülkemizin önemli bir turizm destinasyonu, rotası olacağını” ifade edildi.

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