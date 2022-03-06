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Kahramanmaraş’ta Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle ulaşımda tespit edilen aksaklıkların önüne geçmek için bir dizi çalışma başlattı. Boğaziçi, Malik Ejder, Şehit Abdullah Çavuş ve Tekerek Mahalleleri başta olmak üzere şehrin pek çok noktasında asfalt çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş’ta Asfalt Çalışması

Kahramanmaraş’ta Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle ulaşımda tespit edilen aksaklıkların önüne geçmek için bir dizi çalışma başlattı. Boğaziçi, Malik Ejder, Şehit Abdullah Çavuş ve Tekerek Mahalleleri başta olmak üzere şehrin pek çok noktasında asfalt çalışması yapılıyor.

06 Mart 2022 Pazar 09:14
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin muhtelif yerlerinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, deforme olan Onikişubat Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı’nda sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilen diğer adresler arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Malik Ejder, Şehit Abdullah Çavuş ve Tekerek Mahalleleri de yer alıyor. Çalışmalarla bölgedeki yollar yenilenerek ulaşım standardının artırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Muhtar Akdemir’den Başkan Güngör’e Teşekkür

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Yaşar Akdemir çalışmalara ilişkin, “Şehrin yoğun nüfuslu bölgelerinden olan Boğaziçi Mahallemizde yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle yollarımız zarar görmüş ve trafikte güvenliği tehlikeye atıyordu. Durumu Büyükşehir Belediyesine ilettik. Yağışların durmasıyla hızlı bir müdahale oldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hemen yenileme çalışmalarına başladı. Mahallemize ve şehrimizde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş’ta Asfalt Çalışması
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