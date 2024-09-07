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Kahramanmaraş’ta asfalt plenti ve kum ocağı şantiyesi için yer tahsisi yapıldı!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda altyapı hizmetlerini güçlendirmek ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Kahramanmaraş’ta asfalt plenti ve kum ocağı şantiyesi için yer tahsisi yapıldı!

Kahramanmaraş’ta asfalt plenti ve kum ocağı şantiyesi için yer tahsisi yapıldı!

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda altyapı hizmetlerini güçlendirmek ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

07 Eylül 2024 Cumartesi 16:09

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’ın öncülüğünde projelendirilen asfalt plenti ve kum ocağı şantiyesi için Erkenez bölgesinde 25 dönüm yer Dulkadiroğlu Belediyesi’ne tahsis edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Erkenez mevkiinde bulunan 25 dönümlük alanın Dulkadiroğlu Belediyesi’ne tahsis edildiğini duyurdu. Bu alanın asfalt plenti ve kum ocağı olarak kullanılacağını belirten Başkan Akpınar, yapılacak yatırımın ilçenin altyapısının daha da güçlenmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu tahsisin Dulkadiroğlu için büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Akpınar, “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, bu projeye destek veren Kahramanmaraş Valisi Sayın MükerremÜnlüer’e, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel’e ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür ediyoruz. Dulkadiroğlu’nun daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşması için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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