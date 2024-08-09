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Kahramanmaraş’ta Atık Malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor!

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik geri dönüşüm atölyesinde eğitimler sürüyor.

Kahramanmaraş’ta Atık Malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor!

Kahramanmaraş’ta Atık Malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor!

Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik geri dönüşüm atölyesinde eğitimler sürüyor.

09 Ağustos 2024 Cuma 15:45

Kadınlar kursta hem sosyalleşme hem de yeni meslek edinme fırsatı buluyor.

Kursiyerlerce geri dönüşümden oluşturulan ürünler, Geleneksel Ağustos Fuarı'nda da katılımcıların beğenisine sunulacak.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik çerçevesinde toplumun tüm kesimlerine yönelik faaliyetlerini durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik kursları da devam ediyor. Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi'nde kadınlara yönelik düzenlenen kurslardan bir tanesi de geri dönüşüm. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen kursta alanında uzman eğitmenler tarafından katılımcılara, geri dönüşümden kullanılabilir araç gereç yapımı eğitimi veriliyor. Kursta bir yandan el becerilerini geliştiren ve sosyalleşen kadınlar bir yandan da yeni meslek ediniyor. Kadınlar, atölyelerde aldığı eğitimler neticesinde oluşturdukları ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine katkı sağlama fırsatı da buluyor. Geri dönüşüm atölyesinde oluşturulan ürünler, 9 - 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Geleneksel Ağustos Fuarı'nda da katılımcıların beğenisine sunulacak.

Hem Sosyalleşiyor Hem Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyorlar

Kurs eğitmeni Nuray İrem Yavuz, "Atölyemizde kursiyerlerimiz bir yandan geri dönüşümden yeni ürünler oluştururken bir yandan da depremin getirdiği psikolojik travmaları bir nebze de olsa geride bırakma fırsatı buluyor. Atölyemizde geri dönüşümden faydalanarak supla, sepet, abajur ve kapı süsü gibi çeşitli ürünler oluşturuyoruz. Atık kâğıt ve cam gibi maddeleri atölyemizde daha kullanılabilir hale getiriyoruz. Kadınlar burada hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkânı buluyor. Ayrıca burada aldıkları eğitimle ürettikleri ürünlerin satışını yaparak aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar" diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Atık Malzemeler Kadınların Elinde Sanat Eserine Dönüşüyor!
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