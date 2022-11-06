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Kahramanmaraş’ta ayva hasadı başladı!

Türkiye’nin en kaliteli ayvalarının yetiştirildiği bölgelerden biri olan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası mahallesinde, sonbahar mevsimi ile birlikte bahçe sahipleri ayva hasadına başladı.

Kahramanmaraş’ta ayva hasadı başladı!

Kahramanmaraş’ta ayva hasadı başladı!

Türkiye’nin en kaliteli ayvalarının yetiştirildiği bölgelerden biri olan Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şahinkayası mahallesinde, sonbahar mevsimi ile birlikte bahçe sahipleri ayva hasadına başladı.

06 Kasım 2022 Pazar 13:40

Mikro özelliğe sahip havzada yetişen ayvalar, ekolojik koşullara bağlı olarak kalite açısından oldukça yüksek özelliğe sahip. Ortalama ağırlığı 400–600 gr arasında oluşan ayvaların bölgede yetişen ağırlıklı çeşidi ise eşme. Bu bölgede üretilen ayvalar kalitesi nedeniyle ulusal düzeydeki tüccarların beğenisini kazanarak hasat sezonu süresince büyük talep görüyor. Bu durum çiftçileri de oldukça memnun ediyor. Kahramanmaraş'ın Şahinkaya Mahallesi'nde yetiştirilen ayva 10 ülkeye ihraç ediliyor. Yaklaşık 2 bin dönüm arazide yetiştirilen üründen yılda 10 bin ton rekolte elde ediliyor.

Bu yıl 10 bin ton ayva hasadı beklediklerini kaydeden Avcılar Mahallesi'nde ayva yetiştiriciliği yapan Mehmet Kayaalp, "Burası Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi. Ayva hasadımız başlamıştır Bu ayvaları hem şehir içine hem de çevre illere pazarlıyoruz. Çok sulu bir ayva sofralık tıpkı elma gibi tüketebilirsin. Çok emek veriyoruz bunu yetiştirmek kolay değil ilacıymış suyuymuş, budaması gibi vesaire bakımlarına çok dikkat ediyoruz” dedi.

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