Kahramanmaraş’ta Azerin Söyledi, Kafum Kırmızı Beyaza Büründü

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri Azerin konseriyle devam etti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda sevilen Azeri sanatçı sahne aldı. KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar akın etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Vali MükerremÜnlüer, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve şehir protokolünün de katıldığı konserde Azerbaycan’ın güçlü sesi Azerin; Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa, Çanakkale Türküsü, Ordunun Duası, O Mübarek Bayrak İşte Bu Bayrak, Türkler Geliyor, Ölürüm Türkiyem ve Çırpınırdı Karadeniz eserlerinin yanı sıra Kahramanmaraş’ın değerlerinden Abdurrahim Karakoç’un Mihriban ve ÂşıkMahzuni Şerif’in İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım parçalarını da konser alanını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar için seslendirdi. Dinleyiciler de ellerinde bayraklarla hep bir ağızdan Azerin’e eşlik ederek geceye renk kattı.

“Daha Güzel Organizasyonları Şehrimize Kazandıracağız”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katılımlarından dolayı Azerin’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün çok değerli Azerin’i şehrimizde ağırlamak bizim için çok büyük bir mutluluk. Kahramanmaraş onu çok seviyor. Geleneksel Ağustos Fuarı’mızın da artık sonuna geldik. Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz Aynur Özdemir konseriyle fuarımız son bulacak. İnşallah daha güzel organizasyonları şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Büyük Zaferi Kahramanmaraş’ta Kutlamak Onur Verici”

Programda konuşan Azerin, “30 Ağustos Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümünde Kahramanmaraş’ta bu büyük zaferi kutlamak onur ve gurur verici. Her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan ve Türkiye omuz omuza, yan yanadır. Bu akşam da burada Azerbaycan ve Türk dünyasını temsil etmek çok onur verici. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimize rahmet olsun” cümlelerini kaydetti.