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Kahramanmaraş’ta Azerin ve Kabaklı konser verecek!

Büyükşehir Belediyesi, 12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 Şubat Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Azerin ve Esat Kabaklı konseri düzenleyecek.

Kahramanmaraş’ta Azerin ve Kabaklı konser verecek!

Kahramanmaraş’ta Azerin ve Kabaklı konser verecek!

Büyükşehir Belediyesi, 12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde 6 Şubat Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Azerin ve Esat Kabaklı konseri düzenleyecek.

04 Şubat 2023 Cumartesi 16:23

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenecek 12 Şubat Kurtuluş Haftası kutlamalarında tiyatro gösterisinden resim sergisine, halk oyunları gösterisinden konferansa, konserden film gösterimine kadar onlarca etkinliği Kahramanmaraşlılarla buluşturacak.

Etkinlik takvimi kapsamında 6 Şubat Pazartesi günü Azerin ve Esat Kabaklı konseri düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde saat 20.00’da başlayacak konserde, ‘Çırpınırdı Karadeniz’ eserinin unutulmaz sesi Azerin ve Türk Halk Müziği’nin önemli sanatçılarından Esat Kabaklı, müzik ziyafeti yaşatacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 12 Şubat Kurtuluş Haftası kapsamında ücretsiz olarakdüzenlenecek Azerin ve Esat Kabaklı konserine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 04.02.2023 16:25
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Kahramanmaraş’ta Azerin Ve Kabaklı Konser Verecek!
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