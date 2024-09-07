Kahramanmaraş’ta Bahçeci Hoca Bulvarı, kısmi olarak kapandı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğiyle şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliği hızla devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları dolayısıyla Onikişubat’ın işlek arterlerinden Bahçeci Hoca Bulvarı, 9 - 12 Eylül tarihleri arasında kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları sırasında ulaşımda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi ve ulaşımda alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtildi.