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Kahramanmaraş’ta balık denetimi!

Kahramanmaraş’ta, Su Ürünleri alanında faaliyet gösteren 23 perakende satış yeri; boy, tür ve zaman kriterlerine uygunluğu yönüyle periyodik olarak denetlendi.

Kahramanmaraş’ta balık denetimi!

Kahramanmaraş’ta balık denetimi!

Kahramanmaraş’ta, Su Ürünleri alanında faaliyet gösteren 23 perakende satış yeri; boy, tür ve zaman kriterlerine uygunluğu yönüyle periyodik olarak denetlendi.

11 Mart 2022 Cuma 15:46
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Onikişubat İlçesinde bulunan Balık Hali'nde Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan BİLİR, İl Müdür Yardımcısı Salih İNAN, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Taşkın AYDIN da katıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü kontrol ekipleri tarafından 2021 yılında İl genelinde yaklaşık 1000 adet denetim gerçekleştirilmiş olup, sürdürülebilir balık üretiminin sağlanması ve tüketicilerimizin güvenli gıda tüketmesi adına 2022 yılında da bu denetimler devam etmektedir.

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Kahramanmaraş’ta Balık Denetimi!
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