Kahramanmaraş’ta balık pazarı için yeni yer!

Yeni Kahramanmaraş vizyonu doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası hızla devam ederken kentsel tasarım proje alanı içerisinde kalan Şazibey Halk Pazarı’nda faaliyetlerini sürdüren esnaflar için de Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi’nde yeni iş yerleri oluşturuluyor.

Halk pazarındaki esnafın ticari faaliyetlerini sürdürmesi için oluşturulan 31 yeni iş yerinin inşası devam ederken bir yandan da KASKİ ekiplerince alanda altyapı imalatları gerçekleştiriliyor. Alt ve üstyapı imalatlarının kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardındanŞazibey Halk Pazarı esnafı, her biri 30 metrekarelik yeni iş yerinde ticari faaliyetlerini sürdürecek.