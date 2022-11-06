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Kahramanmaraş’ta barajlarla ilgili veri açıklandı!

Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarında toplam kullanılabilir su seviyesi verileri açıklandı.

Kahramanmaraş’ta barajlarla ilgili veri açıklandı!

Kahramanmaraş’ta barajlarla ilgili veri açıklandı!

Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarında toplam kullanılabilir su seviyesi verileri açıklandı.

06 Kasım 2022 Pazar 13:00

Yurt genelinde yağış azlığı nedeniyle barajlarda su seviyesini kritik seviyeye düşürürken, Kahramanmaraş’ta barajlardaki su seviyesi, Kartalkaya Barajı ile Ayvalı Barajının haricindeki barajlar normalin üzerinde.

Kahramanmaraş’ta, Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği barajlarda geçen yıla oranla artış gözlendi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Kahramanmaraş’ta bugün itibariyle barajlarda su seviyesi şöyle; Menzelet yüzde 65, Sır Barajı yüzde 62, Ayvalı yüzde 13, Kartalkaya yüzde 11, Kılavuzlu yüzde 97, Sarıgüzel yüzde 85, Kandil yüzde 64, Adatepe yüzde 65.

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Kahramanmaraş’ta Barajlarla Ilgili Veri Açıklandı!
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