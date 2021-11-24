Kahramanmaraş’ta basketbol heyecanı başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Okul Sporları Federasyonu Başkanlığının 2021-2022 Sezonu Gençler Basketbol Müsabakaları ile Osman Sayın Spor Salonunda start aldı.

Müsabakalarda Basketbol İl Temsilcisi, Pazarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Yusuf Bayram Demirci, İl Hakem Kurulu Üyesi İlker Yiyen, Osman Sayın Spor Salonu Tesis Amiri Nejdet Özel ve ekibi katıldı.

Müsabakalarda Saha Hakemi olarak Ünal Özdemir, Mehmet Akçadağ, Emre Kaçar, Tayyip Yavuz yer alırken Masa Hakemliğinde ise, Bekir Nahırcı, Selçuk Adıyaman, Hatice Sarıaltun, Sevda Sarıca, Mehmet Nahırcı görev aldığı karşılaşmalar bir hafta boyunca sürecek.

“Tüm okullarımız başarılar diliyorum”

Kahramanmaraş’ta Basketbolun ilerlemesi adına farkındalık yaratmaya çalışan Basketbol İl Temsilciliği adına konuşan Başkan Mustafa Dağlı, “Okul Sporları kapsamında Genç Erkek ve Kızlar kategorisi ile mücadelelerimiz başladı. Önümüzdeki günlerde Yıldızlar mücadele edecek. Basketbol heyecanlı bir spor dalıdır. Okullarımızda bunun heyecanını yaşıyoruz. Talep oldukça iyi. Tüm okullarımıza başarılar diliyorum. Bizler şehrimizdeki basketbol adına eksikliğini gidermek için Çalışıyoruz. Kulüpler, hakemler, sporcular olarak biz bir bütünüz ve iyi bir aileyiz. Basketbolun gelişimi için şehrimizde çok sayıda müsabakalar organize edeceğiz. Tüm Basketbol sever sporcu, hakem ve masa görevlileri arkadaşları her zamankinden daha çok kenetlenmeye ve görevlerini aşkla yapmaları arzumuzdur. Bize her konuda destek veren Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürü Cemil Boz’a teşekkürü bir borç biliriz. Kahramanmaraş Basketbolu olarak çok önemli günler bizleri bekliyor. Hep birlikte bu camianın adını layık olduğu yerlere duyuracağız. Hepimiz bir aileyiz ve bu camia için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.