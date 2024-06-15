Kahramanmaraş’ta bayram öncesi ulu çınarlar unutulmadı!

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde hayata geçirdiği uygulamalarla vatandaşların takdirini kazanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara haftanın 7 günü sıcak yemek hizmetini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların; ev temizliğinden kişisel bakımına,sağlık kontrollerinden ulaşımına kadar tüm ihtiyaçlarını da karşılıyor.Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi vatandaşlar evlerinde ziyaret edilip temizlik ve kişisel bakım gibi ihtiyaçları karşılanarak ulu çınarların sağlık kontrolleri yapıldı.

“Belediyemiz Her Türlü Yardımımıza Koşuyor”

İhtiyaç sahiplerinden Nuriye Sezer, “Belediyemiz tarafından sıcak yemek dağıtımı, evimizin temizliği,kişisel bakımlarımız yapılıyor. Hastaneye gidecek olduğumuzda bizi oraya götürüyorlar, evde sağlık kontrollerimizi düzenli olarak yapıyorlar. Ekipler bize çok iyi bakıyor. Evladımız gibi oldular. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, var olsun” diye konuştu. Ömer Bozdağ ise, “Büyükşehir Belediyemiz yemeğimizi gönderiyor, her türlü bakımımızı yapıyor. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Zekiye Kır da, “Belediyemiz her türlü yardımımıza koşuyor. Özellikle ev temizliği konusunda zorluk çekiyordum ekipler gelip evimi temizliyor. Hayatımızı kolaylaştıran bir hizmet” ifadelerini kullandı.