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Kahramanmaraş’ta belediye 15 işçi alacak!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde belediye bünyesinde 15 işçi alımı yapılacak.

Kahramanmaraş’ta belediye 15 işçi alacak!

Kahramanmaraş’ta belediye 15 işçi alacak!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde belediye bünyesinde 15 işçi alımı yapılacak.

22 Mart 2022 Salı 11:57
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Ekinözü Belediyesi tarafından beden işçisi kadrosunda istihdam edilmek üzere 15 daimi erkek personel alımı yapılacağı ilan edildi.

Yaş şartının aranmadığı beden işçisi kadrosunda personel alımı için adaylardan en az 2 aylık deneyim isteniyor. Aday seçiminde mülakatla değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 22 Mart 2022’de başlayacak ve 23 Mart 2022’de sona erecek. Başvurular şahsen yapılacaktır. Ekinözü Belediye Hizmet binasında başvurular yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

Başvurular, başvuru formu ile şahsen yapılacaktır (başvuru formu kurum tarafından verilecektir.

Tercihen askerliği tamamlamış olmak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

Ekinözü ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareler, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idari birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

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Kahramanmaraş’ta Belediye 15 Işçi Alacak!
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