Kahramanmaraş’ta belediye işçilerine yüzde 27 zam!

Göreve geldiği günden itibaren personelleriyle iç içe olan, sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda düzenlenen “İşçi Sözleşmesi ve Ek Protokol İmza Töreni” ile Büyükşehir ve KASKİ personellerine yeni müjdeler verdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde personellerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında işçi ücretlerine yönelik yeni protokol imzalandı.

İşçimizin Alın Teri Bizim İçin Çok Önemli

İmza töreninde konuşan Başkan Fırat Görgel, “Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda siz değerli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizin İşçi Bayramı’nı kutluyorum. Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında hep birlikte çok önemli bir görevi üstlendik. Rabbim bu birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bu aziz şehre ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet notasında en önemli yoldaşımız siz değerli çalışma arkadaşlarımızsınız. İnşallah hep birlikte kahraman şehrimize hizmet edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın alın terinin karşılığı bizler için çok önemli. 31 Mart’tan önce yine Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerimizle bir araya gelmiş, şehrimize yapacağımız hizmetleri konuşmuştuk. Hamdolsun o gün kurduğumuz hayalleri bugün hayata geçirme fırsatımız oldu. Yine o gün siz mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için bizler elimizden geleni yapacağımıza dair söz vermiştik. Bugün bunların ilk adımını atıyoruz. İnşallah dönem dönem bu iyileştirmeleri yapacağız” cümlelerini kullandı.

Şirket İşçilerine %27 Zam: En Düşük Ücret 28 Bin TL

Başkan Görgel konuşmalarının devamında, “Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’de KHK kapsamında çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşını %27 zam yaparak 28 bin TL’ye çıkarıyoruz. Kadrolu işçilerimizin maaşını da yeni sözleşmemizle en düşük 35 bin TL yapıyoruz. Bayram ikramiyemizi de artıracağız. Bunu da sizlere açıklayacağız. İnşallah devamında yapacağımız iyileştirmelerle mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını daha da yukarı taşıyacağız. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak kuracağımız o muhabbet, birlik ve beraberlik tüm şehrimize sirayet edecek. Bu anlayışla inşallah yeni Kahramanmaraş’ı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara kavuşturacağız. Benim çalışma arkadaşlarıma güvenim tam” dedi.

Dağ: Fırat Başkanımız Daima İşçi Kardeşlerimizin Yanında

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, “Öncelikle 1 Mayıs gibi işçi kardeşlerimiz için çok önemli olan bu günde böyle müjdelerle bizleri daha çok mutlu eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz. Fırat Görgel Başkanımızın daima işçi kardeşlerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Bugün bunu bir kez daha gösterdi. Tüm işçi kardeşlerimiz adına Fırat Görgel Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.