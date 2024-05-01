Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı Ziyareti
Başkan Görgel’den Şehit Ailesine Başsağlığı...
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Sıra Gecesi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel Gereksinimli Vatandaşların Yanında oldu!
Kahramanmaraş Büyükşehir, Sınav Günü Özel...
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi
Ekonomiye güven Nisan ayında geriledi

Kahramanmaraş’ta belediye işçilerine yüzde 27 zam!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Büyükşehir ve KASKİ çalışanlarına zam açıkladı. Görgel, “Mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’de çalışan şirket işçilerimizin en düşük maaşını %27 artırarak 28 bin TL’ye çıkardık. Kadrolu işçilerimizin maaşı da en düşük 35 bin TL oldu. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş’ta belediye işçilerine yüzde 27 zam!

Kahramanmaraş’ta belediye işçilerine yüzde 27 zam!

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Büyükşehir ve KASKİ çalışanlarına zam açıkladı. Görgel, “Mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’de çalışan şirket işçilerimizin en düşük maaşını %27 artırarak 28 bin TL’ye çıkardık. Kadrolu işçilerimizin maaşı da en düşük 35 bin TL oldu. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

01 Mayıs 2024 Çarşamba 14:52

Göreve geldiği günden itibaren personelleriyle iç içe olan, sorunlarını çözüme kavuşturmak için gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda düzenlenen “İşçi Sözleşmesi ve Ek Protokol İmza Töreni” ile Büyükşehir ve KASKİ personellerine yeni müjdeler verdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde personellerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen programda Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şubesi arasında işçi ücretlerine yönelik yeni protokol imzalandı.

İşçimizin Alın Teri Bizim İçin Çok Önemli

İmza töreninde konuşan Başkan Fırat Görgel, “Öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda siz değerli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizin İşçi Bayramı’nı kutluyorum. Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında hep birlikte çok önemli bir görevi üstlendik. Rabbim bu birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Bu aziz şehre ve kıymetli hemşehrilerimize hizmet notasında en önemli yoldaşımız siz değerli çalışma arkadaşlarımızsınız. İnşallah hep birlikte kahraman şehrimize hizmet edeceğiz. Çalışma arkadaşlarımızın alın terinin karşılığı bizler için çok önemli. 31 Mart’tan önce yine Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ personellerimizle bir araya gelmiş, şehrimize yapacağımız hizmetleri konuşmuştuk. Hamdolsun o gün kurduğumuz hayalleri bugün hayata geçirme fırsatımız oldu. Yine o gün siz mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için bizler elimizden geleni yapacağımıza dair söz vermiştik. Bugün bunların ilk adımını atıyoruz. İnşallah dönem dönem bu iyileştirmeleri yapacağız” cümlelerini kullandı.

Şirket İşçilerine %27 Zam: En Düşük Ücret 28 Bin TL

Başkan Görgel konuşmalarının devamında, “Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ’de KHK kapsamında çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşını %27 zam yaparak 28 bin TL’ye çıkarıyoruz. Kadrolu işçilerimizin maaşını da yeni sözleşmemizle en düşük 35 bin TL yapıyoruz. Bayram ikramiyemizi de artıracağız. Bunu da sizlere açıklayacağız. İnşallah devamında yapacağımız iyileştirmelerle mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını daha da yukarı taşıyacağız. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak kuracağımız o muhabbet, birlik ve beraberlik tüm şehrimize sirayet edecek. Bu anlayışla inşallah yeni Kahramanmaraş’ı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara kavuşturacağız. Benim çalışma arkadaşlarıma güvenim tam” dedi.

Dağ: Fırat Başkanımız Daima İşçi Kardeşlerimizin Yanında

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, “Öncelikle 1 Mayıs gibi işçi kardeşlerimiz için çok önemli olan bu günde böyle müjdelerle bizleri daha çok mutlu eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz. Fırat Görgel Başkanımızın daima işçi kardeşlerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Bugün bunu bir kez daha gösterdi. Tüm işçi kardeşlerimiz adına Fırat Görgel Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Belediye Işçilerine Yüzde 27 Zam!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
Büyükşehir’in “Engelsiz Otopark” Projesine Jüri Özel Ödülü
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
Kahramanmaraş’ta bu kurslar inşaat sektörüne nitelikli iş gücü kazandırıyor
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
KSÜ Genel Sekreteri emekli oldu!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Mayıs toplantısını yaptı!
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu
Kahramanmaraş’ın ‘Süper’ Marketi Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber