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Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!

Onikişubat Belediyesi, mecliste aldığı kararla 400 aileye mutfak tüpü yardımı yapacak.

Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!

Kahramanmaraş’ta belediye tüp yardımında bulunacak!

Onikişubat Belediyesi, mecliste aldığı kararla 400 aileye mutfak tüpü yardımı yapacak.

05 Ocak 2022 Çarşamba 15:00
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Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Başkanlığında Ocak ayı meclis toplantısı Belediye Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Kış mevsimi dolayısıyla Kaymakamlığın uygun gördüğü, evinde doğalgazı olmayan ihtiyaç sahibi 400 aileye mutfak tüpü yardımı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

400 ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldürecek bu kararla Başkan Mahçiçek gönülleri fethetti.

Konuyla ilgili Başkan Mahçiçek, “kış mevsimi yakıt giderleriyle birlikte harcamaların arttığı bir mevsim. Bu sebeple biz de ailelerimizin bütçelerine bir nebze olsun katkıda bulunmak istedik. Kaymakamlığımızın belirlediği ailelere Ocak-Şubat-Mart ayları olmak üzere 3 aylık periyotta yardımları yapılacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

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