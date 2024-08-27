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Kahramanmaraş’ta Belediye’nin Ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu’na Kayıtlar Başladı

Tüm Türkiye’ye model olan ve Kahramanmaraş’ın eğitimine değer katan projelerini yeni eğitim-öğretim döneminde de sürdüren Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, mezun öğrencilere yönelik düzenlediği ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu’na başvuruları almaya başladı.

Kahramanmaraş’ta Belediye’nin Ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu’na Kayıtlar Başladı

Kahramanmaraş’ta Belediye’nin Ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu’na Kayıtlar Başladı

Tüm Türkiye’ye model olan ve Kahramanmaraş’ın eğitimine değer katan projelerini yeni eğitim-öğretim döneminde de sürdüren Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, mezun öğrencilere yönelik düzenlediği ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu’na başvuruları almaya başladı.

27 Ağustos 2024 Salı 17:22

Geçtiğimiz günlerde Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt arasında imzalanan protokol çerçevesindeÜniversite Hazırlık Kursu’na başvurular başladı.

Başkan Toptaş’ın eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen projeleriyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları,Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriylemezun öğrencilerin üniversite sınavına hazırlık sürecinde en büyük destekçisi olacak.

Kursla birlikte öğrenciler, deneyimli eğitimciler ve modern eğitim materyalleriyle sınava hazırlanırken, içerisinde deneme sınavlarının da olduğu setler halindeki kaynak kitapları da ücretsiz bir şekilde alabilecek.

Başvurular e-kurs.meb.gov.tr üzerinden başladı

Kurslara katılmak isteyen üniversite adayları, ilk olarak e-kurs.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra, Bilgi ve Kültür Evleri ile Sosyal Etkinlik Merkezleri’ne giderek tamamen ücretsiz bir şekilde kayıtlarını tamamlayabilecek. Kurslar, ders programının yayımlanmasının ardından 2 Eylül’de tam kapasiteyle başlayacak.

Kayıtlar hangi merkezlerde devam ediyor?

Kayıtlar; Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi, Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi, Şehit Cengiz Engizek Bilgi ve Kültür Evi, Şehit Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi, Şehit Duran Melemir Bilgi ve Kültür Evi ve Fatih Yoğurt Bilgi ve Kültür Evi'nde devam etmektedir.

Katılmak isteyen öğrenciler, bu merkezlerden herhangi birine giderek kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Öğrencilerin, belirlenen adımları izleyerek kurslara kayıt olmaları büyük önem arz ediyor.

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Kahramanmaraş’ta Belediye’nin Ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu’na Kayıtlar Başladı
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