Kahramanmaraş’ta ‘Benim Adım Can’ Minikler İçin Sahne Alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, faklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini sürdürüyor. Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, 11 Aralık Pazar günü ‘Benim Adım Can’ adlı müzikli tiyatro gösterisini miniklerle buluşturacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek tiyatro gösterisi, saat 13.00 ve 15.00’da minikler için perdelerini açacak.

Oldukça iyi niyetli bir çocuk olan Can’ın başından geçen maceraları ve deneyim kazanmak için gittiği yeni yerlerde karşılaştığı olayları konu alan gösterinin biletleri, 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.