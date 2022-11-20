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Kahramanmaraş’ta ‘benim hocam’ ekibine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen eğitim ve motivasyon seminerinde Benim Hocam’ın yazar kadrosu, sınava hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Etkinliğin çok verimli ve eğlenceli geçtiğini belirten gençler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Benim Hocam ekibine teşekkür etti.

Kahramanmaraş’ta ‘benim hocam’ ekibine yoğun ilgi

Kahramanmaraş’ta ‘benim hocam’ ekibine yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen eğitim ve motivasyon seminerinde Benim Hocam’ın yazar kadrosu, sınava hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Etkinliğin çok verimli ve eğlenceli geçtiğini belirten gençler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Benim Hocam ekibine teşekkür etti.

20 Kasım 2022 Pazar 11:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde gençlere yönelik etkinliklerini artırarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen seminerde; yaptığı programlar ve yayınlarla sınav dönemindeki öğrencilerin başvuru kaynağı haline gelen, nitelikli anlatımıyla birçok konunun kolayca anlaşılmasını sağlayan ‘Benim Hocam’ ekibinden Ramazan Yetgin, Bayram Meral, İlyas Güneş, Kadir Gümüş, Görkem Şahin ve Günay Göktaş, sınavlara hazırlanan gençlerle bir araya geldi. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim ve motivasyon seminerine gençler adeta akın etti. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte konuşmacılar, salonu tıklım tıklım dolduran öğrencilere; sınavlara hazırlık süreci, verimli çalışma yöntemleri, sınav stresini yönetme, belirlenen hedef doğrultusunda ilerleme ve çalışma metodu gibi konularda çok değerli bilgiler aktardı. Seminerde Ramazan Yetgin, Bayram Meral, İlyas Güneş, Kadir Gümüş, Görkem Şahin ve Günay Göktaş, katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı. Etkinliğin çok verimli ve eğlenceli geçtiğini belirten gençler, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Benim Hocam ekibine teşekkür etti.

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Kahramanmaraş’ta ‘benim Hocam’ Ekibine Yoğun Ilgi
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