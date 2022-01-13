Kahramanmaraş’ta berberler ve kuaförlerin standartları yükselecek

Yönetim ekibiyle birlikte gazetecilerle kahvaltı yapan Özkömeç, basın mensuplarına adaylığı süresince yaptığı çalışmaları öne çıkarttıkları için teşekkür etti.

Adaylığı ve çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapan Özkömeç, seçime kısa bir süre kaldığı hatırlatarak, şunları kaydetti: ‘’Esnafımız bizi yıllardır sahada olduğumuzu ve yaptığımız hizmetleri cok iyi biliyor. Bundan sonraki yolculuğumuzda da çok çok güzel hizmetler vereceğiz. Biz odamızı Türkiye’de parmakla gösterilebilecek bir oda haline getirebileceğimizi bildiğimiz için çıktık bu yola. İnşallah değerli meslektaşlarım bize bir kez bu şansı versinler, ben her şeyin daha güzel olacağına namus ve şeref sözü veriyorum. Temiz sayfalara güzel hikayeler yazmak için geliyoruz.’’