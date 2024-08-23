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Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga! Bir ölü!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga! Bir ölü!

Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga! Bir ölü!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti.

23 Ağustos 2024 Cuma 13:58

Olay, Güneşli Mahallesi Mevlana Caddesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Kavgada yaralanan 18 yaşındaki Muhammed B, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandığı 46 MA 6089 plakalı otomobil, Gariplik Caddesi'nde terk edilmiş halde bulundu.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatarak çalışmalarını sürdürüyor.

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Kahramanmaraş’ta Bıçaklı Kavga! Bir ölü!
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