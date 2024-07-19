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Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu

Büyükşehir Belediyesi, MÜSAİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Muharrem ayı vesilesiyle Milli İrade Meydanı’nda aşure dağıtım programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu

Kahramanmaraş’ta binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu

Büyükşehir Belediyesi, MÜSAİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Muharrem ayı vesilesiyle Milli İrade Meydanı’nda aşure dağıtım programı gerçekleştirildi.

19 Temmuz 2024 Cuma 16:53

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, MÜSAİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtım programı gerçekleştirildi.

Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen programda binlerce vatandaşa aşure ikramında bulunuldu. Aşure dağıtım programına katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “Muharrem ayı vesilesiyle Büyükşehir Belediyemiz, MÜSİAD ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle vatandaşlarımıza aşure ikramlarında bulunduk. Muharrem ayının şehrimizin tekrar ayağa kalkmasına vesile olmasını diliyorum. Aşure, birlik berekettir. Birlik beraberliğimizin daim olmasını diliyor, programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Kahramanmaraş’ta Binlerce Kişiye Aşure Ikramında Bulunuldu
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