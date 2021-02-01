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Kahramanmaraş’ta bisiklet yarışları düzenlenecek

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 13 Şubat 2021 tarihinde şehir merkezinde “12 ŞUBAT KURTULUŞ KUPASI BİSİKLET YARIŞLARI” düzenleyecek.

Kahramanmaraş’ta bisiklet yarışları düzenlenecek

Kahramanmaraş’ta bisiklet yarışları düzenlenecek

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın Düşman İşgalinden Kurtuluş 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 13 Şubat 2021 tarihinde şehir merkezinde “12 ŞUBAT KURTULUŞ KUPASI BİSİKLET YARIŞLARI” düzenleyecek.

01 Şubat 2021 Pazartesi 11:41
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Yarışlar 13 Şubat 2021 tarihi Saat 13:00 da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Başlayıp Tarihi Kahramanmaraş Kalesinde bitiş yapılması planlanıyor.

Yarışma Detayları:

13 Şubat 2021 (11:00-12:30) saatlerinde Başlangıç noktasında kayıt yapılacaktır. Bütün bisiklet lisanslı sporcular katılabilecektir.

Elit Erkekler ; 18 yaş ve Üzeri(lisansı yok ise müvafakatname imzalamak)

Genç Erkekler 2003-2004

Yıldız A Erkekler 2005-2006

Yıldız B Erkekler 2007-2008-2009

Genç Kızlar 2003-2006

Yarışmaya katılacak tüm sporcuların Kask Takması zorunludur.

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