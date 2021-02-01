Kahramanmaraş’ta bisiklet yarışları düzenlenecek

Yarışlar 13 Şubat 2021 tarihi Saat 13:00 da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde Başlayıp Tarihi Kahramanmaraş Kalesinde bitiş yapılması planlanıyor.
Yarışma Detayları:
13 Şubat 2021 (11:00-12:30) saatlerinde Başlangıç noktasında kayıt yapılacaktır. Bütün bisiklet lisanslı sporcular katılabilecektir.
Elit Erkekler ; 18 yaş ve Üzeri(lisansı yok ise müvafakatname imzalamak)
Genç Erkekler 2003-2004
Yıldız A Erkekler 2005-2006
Yıldız B Erkekler 2007-2008-2009
Genç Kızlar 2003-2006
Yarışmaya katılacak tüm sporcuların Kask Takması zorunludur.