Kahramanmaraş’ta “biz birlikte güçlüyüz” mesajı!

6 Şubat depremleri öncesi ve sonrası yapmış olduğu çalışmalarla bölge halkının takdirini toplayan iş insanı Adem Mağralı, işyeri önünde deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenleyerek, 2 bin kişiye çorba ikramı yaptı.

Hacı Işık, Müjgan Paçacı, Mustafa Akpınar’la birlikte biz birlikte güçlüyüz mesajını yineleyen Mağralı, Kahramanmaraş’ın eski günlerine dönmesi için her zaman çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Saat 4.17’yi gösterdiği anda deprem belgeselinin izlendiği program, kalabalığa lokum ve tatlı ikramıyla sona erdi.