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Kahramanmaraş’ta boru hattı su projesi tamamlandı!

Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde yer alan 321 bin dekarlık arazileri sulayacak 300 kilometrelik dev boru hattı su projesi tamamlandı.

Kahramanmaraş’ta boru hattı su projesi tamamlandı!

Kahramanmaraş’ta boru hattı su projesi tamamlandı!

Kahramanmaraş’ın Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde yer alan 321 bin dekarlık arazileri sulayacak 300 kilometrelik dev boru hattı su projesi tamamlandı.

07 Ağustos 2024 Çarşamba 11:19

1995 yılında sulama amaçlı yapımına başlanan Adatepe Barajı 2013 yılında tamamlanarak, Afşin, Göksun ve Ekinözü ilçelerindeki arazilere su vermek amacıyla bakanlık tarafından hizmete açıldı. Hem sulama, hem de enerji alanında faaliyet gösteren baraj, 321 bin dekarlık arazilere de su verecek.

Barajdan su verilmeye başlandığında çiftçiler sulu tarıma geçebilecek ve ikinci ürün ekebilme imkanına da kavuşacaklar. Birinci kısımda ilk etapta 70 bin dekarlık alan suya kavuşacak. Projenin tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 1.9 milyar liralık ek gelir ve 25 bin kişilik istihdam sağlanacak. Bölge halkının 30 yıldır beklediği su projesi bu yıl hayata geçiriliyor ve kurak araziler suya kavuşuyor. 2025 yılının ilk sezonunda bölgedeki çiftçiler Adatepe Barajının suyu ile buluşturulacak.

8 yılda yapımı tamamlanan boru hattı su projesi, hem bölge çiftçilerine, hem yatırımcılara ve hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak.

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Kahramanmaraş’ta Boru Hattı Su Projesi Tamamlandı!
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