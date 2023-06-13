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Kahramanmaraş’ta bu bahçede heyecan var!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin extrem parkı Heyecan Bahçesi, gençlerle dolup taşıyor. Çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenen gençlerin favorisi ise Zipline oldu.

Kahramanmaraş’ta bu bahçede heyecan var!

Kahramanmaraş’ta bu bahçede heyecan var!

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin extrem parkı Heyecan Bahçesi, gençlerle dolup taşıyor. Çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlenen gençlerin favorisi ise Zipline oldu.

13 Haziran 2023 Salı 13:58

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın geleceğin teminatı gençlere hediyesi olan Heyecan Bahçesi, extrem aktivite alanlarıyla gençlerin gözdesi oldu. Zipline, serbest atlama, tırmanma duvarı ve engelli parkuru gençlerin gözdesi olurken, aileler için de dinlenme, yürüyüş ve çeşitli sosyal alanlar vazgeçilmez oldu.

Tesis ile ilgili değerlendirmelerde bulun Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin önemli bir sosyal aktivite alanına sahip olduğunun altını çizdi. Heyecan Bahçesi’nin çok sevildiğini hatırlatan Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Açıldığı günden bu yana Heyecan Bahçemiz çok yoğun bir ilgi görmektedir. Bu güzel mekan gençlerle dolup taşmaktadır. Şehir merkezine olan mesafesi, serin havası ve muhteşem doğasıyla bu bölgemiz vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmektedir. Hem Doğal Yaşam Parkımız, hem de Heyecan Bahçemiz bu ilgiden nasibini almaktadır. Bu tesisleri inşa ederken bizlerinde hedeflediği böyle bir ilgiydi. Gençlerimiz ve ailelerinin bu tesislerde güzel vakit geçirmesi bizleri ayrıca memnun etmektedir. Özellikle heyecan bahçesine ayrı bir ilgi söz konusudur. Burada bulunan extrem alan gençlerimizi heyecanlandırmakta. Bu sebeple buranın adı Heyecan Bahçesi’dir. Gençlerimizin mutluluğu için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

Son Güncelleme: 13.06.2023 19:42
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Kahramanmaraş’ta Bu Bahçede Heyecan Var!
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