Kahramanmaraş’ta bu yol 2 gün kapalı olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi’nde bulunan 32096. Sokak’ın iniş şeridinde asfalt yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Alınan UKOME kararı doğrultusunda 32096. Sokak’ın iniş şeridinin 15 – 16 – 17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan karara ilişkin yapılan açıklamada, “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla Yirmiikigün Mahallesi 32096. Sokak’ın iniş şeridi 15 – 16 – 17 Temmuz tarihlerinde trafiğe kapalı olacaktır. Trafikte meydana gelebilecek aksamalara mahal vermemek adına sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.