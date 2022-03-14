Kahramanmaraş’ta bu yol kapalı olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Dulkadiroğlu Güneşevler Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Vezir Hoca Bulvarı’nın tek şeridi 15 - 24 Mart tarihleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından Vezir Hoca Bulvarı’nda bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 24 Mart tarihine kadar bulvardaki tek şerit ulaşıma kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.