Kahramanmaraş’ta bu yollar kapalı olacak!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu İsa Divanlı Mahallesi’nde yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Güllü Hoca Caddesi’nde bulunan yol 11 Mart Cuma gününe kadar trafiğe kapalı olacak. Yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tekrardan güvenli bir şekilde trafiğe açılacak. Onikişubat’ta Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda ise devam eden bazalt çalışmaları nedeniyle 15 Mart Salı gününe kadar mevcut yolda trafik tek şeritten devam edecek.

Alternatif Güzergâhlar Tercih Edilmeli

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yol kapama kararlarına ilişkin yapılan açıklamada, “Dulkadiroğlu İsa Divanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan yol genişletme çalışmaları dolayısıyla bölgede farklı parsellerde yer alan 3 yapıda yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Güllü Hoca Caddesi’ndeki yolumuz 11 Mart tarihine kadar trafiğe kapatılmıştır. Yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından mevcut yol trafiğe açılacak. Onikişubat’ta Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’nda ise yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15 Mart tarihine kadar trafik tek şeritten devam edecek. Vatandaşlarımızın trafikte aksaklık yaşamaması için alternatif güzergâhları kullanmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.